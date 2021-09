Zima si presenta: «Torino, ho bisogno di tempo. Serie A importante»

David Zima, nuovo difensore del Torino, si è presentato oggi in conferenza stampa: le sue dichiarazioni da granata

PRESSIONE – «Ho bisogno di tempo per adattarmi, ma sono pronto per giocare. Non mi aspettavo un esordio così, ma sono molto contento: so che devo allenarmi duramente, sono carico».

JURIC – «Mi ha detto di non essere nervoso, ma di giocare tranquillo e come ho sempre fatto. Durante la partita ero tranquillo, ma anche un po’ emozionato per il debutto».

SERIE A – «E’ un campionato diverso e con più qualità. Voglio migliorare e spero di dare il mio contributo, è importante fare questa esperienza».

ESORDIO COL SASSUOLO – «Mi sento pronto, ho già giocato contro Berardi e lo conosco: non vedo l’ora di scendere in campo contro di lui».

CARATTERISTICHE – «Ho tanta corsa, cerco di difendere bene e voglio subire il minor numero di gol possibile. Non ho preferenze di ruolo nella difesa a tre, posso giocare a destra, in mezzo o a sinistra. Serve sempre tanta attenzione durante le partite. E’ uguale difesa a tre o quattro, ho giocato in entrambi i moduli e non mi cambia molto».