Zirkzee sempre più lontano dallo United: fuori dai piani e ai margini, le opzioni per un ritorno in Serie A

Zirkzee verso l’addio allo United: spazio ridotto, fiducia ai minimi e scenari aperti per la Serie A. Le ultimissime

Joshua Zirkzee continua a essere uno dei nomi più ricorrenti nelle voci di mercato legate alla Serie A. In quasi tutte le ultime sessioni il suo profilo è stato accostato al campionato italiano e, da quando ha lasciato il Bologna per trasferirsi al Manchester United, l’attaccante olandese non ha mai chiuso la porta a un possibile ritorno. L’esperienza in rossoblù resta infatti una delle migliori della sua carriera, seconda solo a quella con l’Anderlecht per numeri e continuità. In Inghilterra, invece, Zirkzee fatica a imporsi: arrivato in uno dei momenti più complicati della storia recente dei Red Devils, non è mai riuscito a replicare il rendimento mostrato a Bologna e l’ipotesi di un addio estivo si fa sempre più concreta.

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Lo status di Zirkzee allo United

Il contratto con il Manchester United scade nel giugno 2029, ma la sensazione è che l’avventura possa interrompersi prima. Zirkzee avrebbe voluto lasciare già a gennaio, quando la Roma aveva tentato di portarlo in Italia, per non rischiare di perdere spazio in nazionale in vista del Mondiale 2026. La sua posizione all’interno del club non è cambiata: era fuori dai piani con Amorim e lo è rimasto anche dopo l’arrivo di Carrick. Da inizio stagione ha collezionato 20 presenze complessive, solo quattro delle quali da titolare. Nelle ultime cinque gare di Premier League ha giocato meno di mezz’ora in totale, segnale evidente di una fiducia ormai ridotta al minimo.

Le possibili destinazioni

La concorrenza interna, con Matheus Cunha e Sesko arrivati in estate per una cifra complessiva vicina ai 150 milioni, rende ancora più difficile per Zirkzee trovare spazio. Pagato 42,5 milioni nel 2024, oggi il suo valore si è abbassato e diversi club di Serie A potrebbero tornare alla carica. La Roma resta vigile, soprattutto in vista degli addii di Ferguson e probabilmente di Dovbyk. Il Milan, che lo aveva già seguito ai tempi del Bologna, valuta cambiamenti nel reparto offensivo. L’Inter potrebbe muoversi in caso di una cessione importante, mentre la Juventus potrebbe liberare un posto qualora decidesse di sacrificare uno tra David, Openda e Vlahovic.

Il futuro di Zirkzee, dunque, sembra destinato a riaccendere il mercato estivo, con l’Italia pronta a riprovarci.