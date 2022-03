Zoff: «La Lazio ha avuto solo una partita no, succede»

Dino Zoff ha commentato la sconfitta della Lazio nel derby contro la Roma: ecco le sue parole

«La Lazio ha avuto semplicemente una partita no, succede. Non credo che si sia niente di particolare. E’ una squadra a cui il derby è pesato particolarmente, la davano tutta per vincitrice e questo pesa di più. Ha creato aspettative che si sono trasformate in tensione e non ha reagito come al solito. Certo c’è stato il gol subito al primo minuto ma si gioca 90 minuti. Le problematiche ci sono sempre».