Zola bacchetta Morata: «Non gioca nel Brighton, si prenda le sue responsabilità»

Il vice di Sarri sbotta contro lo spagnolo: «Anche se cambiasse squadra le cose non cambierebbero»

Gianfranco Zola, vice di Maurizio Sarri sulla panchina dei Blues, non ci sta e sbotta contro Alvaro Morata. L’ex Cagliari ha accusato lo spagnolo di non accettare le critiche piovutegli addosso negli ultimi giorni: «Deve abituarsi alle pressioni, è il nostro centravanti e dal 9 del Chelsea tutti si aspettano sempre tanto. Non gioca nel Southampton o nel Brighton, con tutto il rispetto. Anche se dovesse cambiare squadra, la situazione sarebbe sempre la stessa, non si può sfuggire alle proprie responsabilità».

In effetti il rendimento di Morata in Premier League è stato piuttosto deludente. In sedici presenze in campionato ha messo a segno cinque gol, di cui l’ultimo due mesi fa (sette reti in 23 gare stagionali), è decisamente sotto le aspettative. «I tifosi vogliono che lui segni e che faccia grandi partite, è normale che sia così e si deve abituare – ha aggiunto Zola – Deve dare tutto in campo perché è lì che si decide tutto». Intanto nelle ultime ore si sono fatte insistenti le voci di un ritorno di Morata in Spagna: il Siviglia lo vuole dopo la partenza di Muriel direzione Fiorentina.