Mancini: «Italia nazionale competitiva. Rosa quasi fatta»

L’intervento di Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, nel corso della cerimonia per il Premio Golden Boy 2019

(Dal nostro inviato a Torino) – Roberto Mancini, CT dell’Italia presente alla cerimonia di premiazione per il trofeo Golden Boy 2019, ha parlato della formazione azzurra in vista di Euro 2020.

Il commissario tecnico ammette: «33% di italiani in Serie A? Un po’ poco. Forse oggi non c’è il grande fuoriclasse come negli anni passati ma noi in un anno siamo riusciti a mettere insieme una nazionale competitiva. Abbiamo cercato di costruire una squadra anche senza un fuoriclasse che l’Italia ha sempre avuto ma noi siamo pronti per giocarci l’europeo».

«Peso di giocare in casa? Ci sarà ma abbiamo tutti giocatori esperti. Il fatto di non muoversi da Roma ci permetterà di evitare gli spostamenti che faranno le altre squadre ma questo non basterà per vincere. Rosa fatta? Quasi», conclude Mancini.