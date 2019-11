30 anni dalla caduta del Muro: la coreografia da brividi dell’Hertha Berlino – VIDEO

Bellissima e da brividi la coreografia realizzata dai tifosi di Herta Berlino e Lipsia prima del fischio d’inizio della partita. Una riproduzione del muro (a 30 anni esatti dalla sua caduta), con scritto “Insieme contro i muri, insieme a Berlino”, distrutto dai tifosi delle due squadre sotto gli occhi dei calciatori.

Il match è significativo visto che si affrontano la squadra della Capitale e quella della Sassonia (con l’Union Berlin oggi è l’unica dell’ex Germania est in Bundesliga).

This is incredible 🙌

30 years to the day since the Berlin wall was pulled down…

Hertha Berlin recreated the scenes with an incredible tifo and display before kick-off against RB Leipzig. pic.twitter.com/m3ZdkHzjfs

