300ª vittoria con l’Atletico per Simeone: «Signficano tanto per me» – VIDEO

Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Pablo Simeone ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Real Sociedad, la sua 300ª alla guida dei Colchoneros. Queste le sue parole.

SODDISFAZIONE – «Le 300 vittorie con l’Atletico significano veramente tanto per me. Quando arrivai all’Atletico l’obiettivo era portare l’Atletico più in alto possibile. Sono grato a tutte le persone che hanno lavorato con me in questi anni. Ai miei giocatori, ai dirigenti e alle proprietà che mi hanno permesso di lavorare in questo club. La testa e il cuore il giorno che ho smesso di giocare qui erano di tornare un giorno da allenatore. E ho iniziato a prepararmi a tutto questo. So bene che tutto potrebbe finire da un giorno all’altro. Il ringraziamento va a tutti i giocatori che in questi anni hanno fatto crescere enormemente questo club. Dobbiamo consolidare questa crescita e per farlo non servono parole o altre cose. L’unica cosa che conta è che la squadra dimostri di essere preparata quando inizia la partita».