9 febbraio 2008, la doppietta di Zlatan Muslimovic: Atalanta Fiorentina 2-2

La doppietta nel finale di Zlatan Muslimovic che porta all’Atalanta un pareggio importantissimo contro la Fiorentina

All’Atalanta sono passati tantissimi calciatori, di cui parecchi entrati nella storia: dalle bandiere ai cannonieri fino ai cosiddetti “geni del pallone”. Poi ci sono invece giocatori che per quanto non abbiano regalato grandi gioie a Bergamo, l’unico ricordo s’intrinseca in una partita precisa: ciò che accadde a Zlatan Muslimovic (eroe per una notte).

9 febbraio 2008, i nerazzurri di Gigi Delneri sono in piena lotta UEFA nonostante manchino solo dieci punti alla salvezza, ma dall’altra parte c’è una Fiorentina completamente lanciata verso la Champions League. Tante assenze, soprattutto in attacco: affidato a Zlatan Muslimovic (fino ad ora ritenuto oggetto misterioso). Al 28′ Pazzini porta in vantaggio gli ospiti, ma lo svedese fa capire di essere in serata e un minuto dopo pareggia.

Nella ripresa i viola ritornano di nuovo a condurre con Semioli e si pensa che i toscani possano fare il colpo esterno. Dall’altra parte l’Atalanta prova a trovare il pareggio, e riesce a raggiungerlo al 90′: contropiede sulla sinistra dove Inzaghi serve Tissone che con un tocco basso coglie ancora lo svedese che firma la sua doppietta personale, facendo esplodere la Curva Sud nerazzurra (la Nord è ancora squalificata). Una partita a suo modo rimasta nella storia, così come quella di Muslimovic.