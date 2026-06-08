Abodi: «La vittoria all’Europeo dell’U17 significa che il talento c’è. Mi auguro che lo si comprenda: lasciamo spazio al talento italiano»

Abodi non ha dubbi: «Lo spirito di Baldini e dei ragazzi scesi in campo deve essere d’ispirazione per chiunque arriverà»

Durante i WEmbrace Games, l’evento ideato da Bebe Vio e andato in scena allo Stadio dei Marmi di Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Le sue parole:

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SU BALDINI – «Qualunque risposta sarebbe male interpretata. Lo spirito di Baldini e dei ragazzi scesi in campo deve essere d’ispirazione per chiunque arriverà. Secondo me è lo spirito giusto, al di là dei giocatori e dell’allenatore. La passione, la voglia di stare in campo in un certo modo e di stringere i denti: questo il patrimonio messo a disposizione del futuro».

FUTURO FIGC – «Abbiamo fatto quello che ci è stato chiesto dal Parlamento. Ora aspettiamo che chi ha titolo esprima un parere. Noi stiamo facendo il nostro dovere che è quello di raccogliere pareri».

CALCIO ITALIANO – «Mi auspico che si faccia tesoro dell’esperienza. Per me l’appuntamento elettorale è solo una tappa di transito, non è in quel giorno che si determinano le condizioni. Mi auguro che però da quel giorno qualcosa cambi: penso che lo spirito puro possa essere d’ispirazione.

L’auspicio è tornare competitivi ai massimi livelli. Non tutto è sbagliato: la vittoria dell’Europeo dell’Under 17 significa che il talento c’è. Mi auguro che lo si comprenda: lasciamo spazio al talento italiano, chiunque sia il presidente. A noi interessa che ai problemi irrisolti venga trovata una soluzione».

