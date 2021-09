Adani: «Juventus instabile. Con Cristiano Ronaldo avrebbe fatto 4 gol»

Adani ha commentato la Juventus vista ieri contro la Sampdoria. Ecco le sue parole alla Bobo TV

Nel corso della Bobo TV, in diretta su Twitch, Daniele Adani ha analizzato Juventus-Sampdoria e il momento dei bianconeri.

«I primi 28 minuti con Ronaldo in campo sarebbero stati quattro gol. La Juventus rimane instabile, c’è ancora molta differenza con Napoli, Inter, Milan, Atalanta. Il mondo della Juventus è basato sui risultati: sei punti con due vittorie per 3-2 vanno bene, ma nell’analisi la Juve rimane instabile. Nella ripresa con i cambi e il nuovo modulo si è consegnata alla Sampdoria, per questo dico instabile. La vedo ancora lontana dal vertice. Non basta più il portare a casa la pagnotta».