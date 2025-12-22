Adaeyemi si caccia ancora una volta nei guai. Ecco cosa è successo al giocatore durante l'ultima gara! - Calcio News 24

Adaeyemi si caccia ancora una volta nei guai. Ecco cosa è successo al giocatore in forza al Borussia Dortmund

Dopo la multa record di 450.000 euro per porto illegale d’armi, Karim Adeyemi è tornato al centro delle polemiche a Dortmund. Durante la vittoria contro il Borussia Mönchengladbach, l’esterno tedesco, furioso per la sostituzione decisa dal tecnico Niko Kovac al 60′, ha perso le staffe, cercando di rientrare direttamente negli spogliatoi.

Solo l’intervento deciso del direttore sportivo Sebastian Kehl, che lo ha bloccato fisicamente, ha evitato il peggio. Kehl ha poi definito il comportamento «inaccettabile», annunciando una nuova sanzione finanziaria. Kovac, dal canto suo, ha difeso la scelta tecnica, sottolineando la prestazione opaca del giocatore.

A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato Loredana, la moglie rapper di Adeyemi. Con una storia Instagram infuocata, ha attaccato apertamente Kovac: “«Sto impazzendo… Sono felice che il Dortmund vinca, con o senza Karim. Ma per favore fratello, come puoi mandare Karim in panchina?». Un’uscita social che ha ulteriormente esasperato l’ambiente e la dirigenza.

Adeyemi, già al centro di voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Dortmund per assecondare il desiderio della moglie di vivere in una grande metropoli europea, è ora sotto il fuoco incrociato delle critiche.

Ex glorie come Dietmar Hamann e Stefan Effenberg hanno condannato duramente il suo atteggiamento, con Hamann che ha sottolineato come le sue prestazioni (6 gol e 5 assist in 27 partite) non giustifichino tali bizze: «Se segnasse 25 gol, potrei dire “Fai quello che vuoi”. Ma non è così bravo».

Effenberg ha addirittura ipotizzato una cessione se episodi simili dovessero ripetersi. Con un contratto fino al 2027, il futuro di Adeyemi al Dortmund appare sempre più incerto, tra prestazioni altalenanti e una gestione extra-campo che sta mettendo a dura prova la pazienza del club.

