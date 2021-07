Adrien Silva, centrocampista della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Antena 1

MOURINHO – «È un personaggio del calcio mondiale, in una Roma che vuole cercare di arrivare ancora più in alto di quello che ha già realizzato. È molto importante per noi portoghesi diffonderci nel mondo, è sempre piacevole».

ITALIA A EURO 2020 – «C’è stata una grande euforia. Molti tifosi mi hanno inviato questo messaggio: ‘Complimenti, ora siamo i due campioni d’Europa’ È sempre gratificante, una situazione meravigliosa da vivere».

RONALDO – «La partenza di Ronaldo è solo speculazione, solo una persona conosce il suo futuro: lui. Vorrei che restasse, vorrei averlo qui e giocare ancora contro di lui, vederlo brillare nel nostro campionato».

FUTURO – «Un ritorno ad Alvalade? Solo Dio lo sa».