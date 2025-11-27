AEK Atene, Marin presenta la sfida contro la Fiorentina: «Partita molto difficile, noi ci proveremo in tutti i modi. Ecco come mi sto trovando in Grecia»

AEK Atene, Marin in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della squadra greca e della sfida contro la Fiorentina di oggi

Fiorentina-Aek Atene è una sfida importante oggi per determinare le sorti della Viola in Conference League e anche per prendere in Europa quella fiducia necessaria per recuperare posizioni in campionato, dove tra Pioli prima e Vanoli poi ancora non è arrivata una vittoria. La Gazzetta ospita le parole di Razvan Marin, centrocampista della squadra greca.



NUOVA VITA ALL’AEK ATENE – «Molto bene. Credo di aver fatto una bella scelta. L’Aek è una società solida, ben strutturata, molto organizzata. Mi piace Atene, vivo vicino al mare con la famiglia e per ora sono molto felice anche della squadra».



FIORENTINA AEK – «Che sarà una partita molto difficile, ma noi ci proveremo in ogni modo. La Fiorentina è forte e sono sicuro che uscirà dalla situazione in cui si trova in campionato. Sono amico di Piccoli col quale ho giocato fino alla scorsa stagione. Ma tutto l’attacco viola è forte. Se penso a Kean e Dzeko. E a centrocampo hanno preso giovani di prospettiva e di valore».



L’AEK ATENE DI OGGI – «Una buona squadra, pure noi davanti con Jovic e Zini siamo messi bene. Ci sono tanti italiani di esperienza».



LE DIFFICOLTÀ DIFENSIVE – «Vero. Dobbiamo essere più organizzati e anche cattivi. Soprattutto se affrontiamo una squadra come la Fiorentina»