 AEK Atene, Marin presenta la sfida contro la Fiorentina: «Partita molto difficile, noi ci proveremo in tutti i modi. Ecco come mi sto trovando in Grecia»
Connect with us

Calcio Estero

AEK Atene, Marin presenta la sfida contro la Fiorentina: «Partita molto difficile, noi ci proveremo in tutti i modi. Ecco come mi sto trovando in Grecia»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 minuto ago

on

By

Razvan Marin 1

AEK Atene, Marin in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della squadra greca e della sfida contro la Fiorentina di oggi

Fiorentina-Aek Atene è una sfida importante oggi per determinare le sorti della Viola in Conference League e anche per prendere in Europa quella fiducia necessaria per recuperare posizioni in campionato, dove tra Pioli prima e Vanoli poi ancora non è arrivata una vittoria. La Gazzetta ospita le parole di Razvan Marin, centrocampista della squadra greca.

NUOVA VITA ALL’AEK ATENE – «Molto bene. Credo di aver fatto una bella scelta. L’Aek è una società solida, ben strutturata, molto organizzata. Mi piace Atene, vivo vicino al mare con la famiglia e per ora sono molto felice anche della squadra».

FIORENTINA AEK – «Che sarà una partita molto difficile, ma noi ci proveremo in ogni modo. La Fiorentina è forte e sono sicuro che uscirà dalla situazione in cui si trova in campionato. Sono amico di Piccoli col quale ho giocato fino alla scorsa stagione. Ma tutto l’attacco viola è forte. Se penso a Kean e Dzeko. E a centrocampo hanno preso giovani di prospettiva e di valore».

L’AEK ATENE DI OGGI – «Una buona squadra, pure noi davanti con Jovic e Zini siamo messi bene. Ci sono tanti italiani di esperienza».

LE DIFFICOLTÀ DIFENSIVE – «Vero. Dobbiamo essere più organizzati e anche cattivi. Soprattutto se affrontiamo una squadra come la Fiorentina»

Related Topics:

Calcio Estero

Kjaer presenta il Midtjylland: «Lavoriamo tanto sull’aspetto umano. Franculino? Vi dico una cosa su di lui»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

31 minuti ago

on

27 Novembre 2025

By

Kjaer
Continue Reading

Calcio Estero

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

14 ore ago

on

26 Novembre 2025

By

Ultime notizie Calcio Estero
Continue Reading