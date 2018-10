L’agente di Conte smentisce: «Nessun contatto con Real e Milan»

Le voci degli ultimi giorni vedevano Antonio Conte vicino alla panchina del Milan o del Real Madrid, ma l’agente del tecnico vuole far chiarezza

Milan e Real a quanto pare dovranno aspettare. Le ultime voci vedevano Antonio Conte pronto a sedersi sulla panchina di una delle due squadre ma il fratello-agente dell’ex tecnico Blues predica calma. Conte non è legato al Chelsea in nessun modo, lo ha confermato il fratello-agente Daniele a La Gazzetta dello Sport: «Non ci sono stati contatti né con il Real Madrid né con il Milan. Antonio in questi giorni è in vacanza in Egitto ed io non ho ricevuto chiamate importanti. Tengo a precisare, a questo proposito, che sono il suo unico rappresentante». –

L’agente prosegue: «Allo stesso modo preciso che mio fratello non ha più vincoli con il Chelsea dopo il licenziamento di luglio. Ora aspettiamo l’esito della causa: gli avvocati sono al lavoro».