Ag. Jorginho: «Juventus? Potremmo prenderla in considerazione»

Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato ai microfoni di QSVS del futuro del centrocampista italo brasiliano del Chelsea

Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato ai microfoni di QSVS del futuro del centrocampista italo brasiliano del Chelsea. Le sue dichiarazioni:

«La filosofia del Chelsea è di fare i rinnovi all’ultimo minuto. La priorità è il rinnovo con i Blues, altrimenti tornare in Serie A. Volontà di giocare in Italia c’è sempre. Juventus? Sarebbe presa in considerazione».