Mignolet ultima luce Napoli, l’agente: «Sì, trattiamo. Vuole lasciare Liverpool»

Apertura last minute di mercato dell’agente di Mignolet al Napoli. Il portiere del Liverpool nel mirino azzurro, l’agente però avverte: «Considereremo anche l’aspetto economico»

A poche ore dalla scadenza del mercato, resta il Napoli col cerino in mano alla ricerca di un portiere che – per il momento – non pare arrivare: con l’infortunio di Alex Meret e le prestazioni piuttosto incerte di Orestis Karnezis, un nome di primo piano in casa azzurra servirebbe come il pane. Quale? Guillermo Ochoa resta bloccato, si parla allora ancora una volta di Simon Mignolet, chiuso al Liverpool dall’arrivo di Alisson (e l’anno scorso pure dalla promozione dello sciagurato Loris Karius a titolare). Il procuratore dell’estremo difensore belga, Nico Vaesen, ha provato a sbloccare la situazione proprio nelle ultime ore con una intervista per La Derniere Heure: basterà a muovere le acque?

«Siamo in trattative col Napoli, ma al momento non c’è nessun accordo. In ogni caso c’è l’interesse azzurro a trovarne uno – ha spiegato Vaesen svelando l’attuale situazione di mercato a nemmeno quarantotto ore dalla fine del mercato italiano – . Il Liverpool vorrebbe tenere Simon, ma lui al contrario vorrebbe e dovrebbe giocare. Mignolet merita un top club e per il Napoli lui è la miglior opzione sul tavolo in termini di qualità, anche se considereremo pure l’aspetto economico». Mignolet sa che insomma il Napoli è con le spalle al muro e non intende fare sconti.