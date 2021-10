Agente Raspadori: «Può lasciare il Sassuolo a gennaio»

L’agente di Giacomo Raspadori, Tullio Tinti, ha parlato così del futuro dell’attaccante del Sassuolo. Le sue dichiarazioni

L’agente di Giacomo Raspadori, Tullio Tinti, ha parlato del suo futuro a margine della riunione dell‘Assoagenti. Le sue dichiarazioni sull’attaccante seguito da Inter e Juventus.

RASPADORI – «Le notizie non sono sempre vere e a Carnevali fa gioco dire certe cose. Non è stato un mercato facile ma il ragazzo vuole giocare a Sassuolo e fare tutti i passaggi giusti. Parliamo di un ragazzo intelligente che non sbaglia una virgola. Addio a gennaio? Per il momento non ci sono le prospettive ma nel calcio può succedere di tutto. Sono i club a decidere se cedere o meno, dobbiamo smettere di pensare che sono i procuratori a decidere».