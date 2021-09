Adrian Aliaj, agente di Amir Rrahmani ha parlato dopo la prestazione offerta dal difensore del Napoli contro l’Udinese

Adrian Aliaj, agente di Amir Rrahmani ha parlato dopo la prestazione offerta dal difensore del Napoli contro l’Udinese. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

«Prima di tutto, voglio dire che il Napoli non ha cambiato molto ed il non aver fatto grandi cambiamenti sta aiutando, rispettando il fair play, a maggior ragione in tempi di Covid. Poi, c’è Spalletti: se oggi, il Napoli è in alto è perché il mister ha messo tutto a posto, c’è un’energia positiva, si vede la sua grande mano. Spalletti ha dato al Napoli una grande variabilità di soluzioni: la differenza è segnata dalla grande qualità della squadra ed il Napoli la possiede in tutti i reparti. Spalletti ha messo tutto a posto, mi piace tanto questo Napoli. Si sente un vento importante ed i risultati arrivano. Bisogna mantenere un profilo basso: il traguardo è ancora lontano. Miglior momento della carriera di Rrahmani? Aspettiamo, magari arriva uno Scudetto. Amir è un giocatore importante, non ho mai avuto dubbi sul suo livello. Ogni squadra ha bisogno di un Rrahmani: bisogna dare grande merito del suo arrivo a Cristiano Giuntoli. In città sente un grandissimo affetto: questo lo stimola a fare ancora meglio, sempre meglio. Il suo rendimento sarà sempre in continua evoluzione»: