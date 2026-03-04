Aggressione Rocchi, clamoroso episodio durante Carrarese Catanzaro: cosa è successo

Aggressione Rocchi: episodio clamoroso durante Carrarese Catanzaro 28ª giornata di Serie B: la ricostruzione dei fatti

Momenti di forte tensione hanno caratterizzato gli spalti dello Stadio dei Marmi di Carrara durante Carrarese‑Catanzaro, gara della 28ª giornata di Serie B terminata 3-3 dopo un finale convulso. La Carrarese era passata in vantaggio con Melegoni, salvo poi subire la rimonta ospite con l’autogol di Illanes e la rete di Cassandro. I toscani erano riusciti a ribaltare nuovamente l’inerzia con Abiuso e con un’autorete di Rispoli, riportandosi avanti 3-2.

Il momento decisivo arriva al 91’, quando l’arbitro Federico Dionisi assegna un calcio di rigore al Catanzaro. Pontisso si fa parare il tiro da Bleve, ma il VAR richiama il direttore di gara: diversi giocatori della Carrarese erano entrati in area prima della battuta. Il penalty viene quindi fatto ripetere e, con il cambio del tiratore, è Pittarello a presentarsi dal dischetto, firmando il 3-3 al 94’.

La decisione scatena la protesta della tribuna carrarese, che prende di mira il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, presente allo stadio. Secondo quanto riportato da pianetaserieb, alcuni tifosi avrebbero tentato di raggiungerlo per un confronto diretto, e uno di loro avrebbe anche sventolato delle banconote in segno di contestazione. Rocchi è stato infine scortato fuori dall’impianto dalle forze dell’ordine.