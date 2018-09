Il via libera di Agnelli e dell’ECA: torna la Coppa delle Coppe?

Non è più un sogno nostalgico, ma un progetto futuro: potrebbe tornare la Coppa delle Coppe. O meglio, molto presto potrebbe tornare la sua più moderna riproposizione: una vera e propria terza competizione UEFA. Ad annunciarlo pochi minuti fa il numero uno dell’ECA, l’associazione europea che riunisce i club più potenti, e presidente della Juventus Andrea Agnelli nel corso del meeting che si è tenuto. Agnelli, senza mezzi termini, ha annunciato la disponibilità da parte del club europei a dare vita ad un nuovo torneo: «In attesa di approvazione da parte della UEFA, è stato dato l’avvio all’introduzione di una terza competizione europea a partire dalla stagione 2021/2022 portando così il numero totale delle squadre impegnate a 96», si legge sull’account Twitter ufficiale dell’ECA.

Non proprio una novità dunque, considerato che se ne parlava già da un po’ ormai: l’idea di massima sarebbe quella di sdoppiare l’Europa League – ritenuta dai più eccessivamente lunga ed estenuante in termini di calendario – creando dalla sua costola un’altra competizione di livello in maniera tale da avere due tornei più piccoli, più snelli e meglio gestibili da parte dei club. A questo punto la palla passa alla UEFA, che dovrà prendere la decisione finale: quello che mancava prima di oggi era però appunto il via libera da parte della società europee. Adesso che c’è, il resto pare quasi una formalità.

Regarding the future of @UEFA Club Competitions, Andrea Agnelli informed members:

"Pending approval of the @UEFA ExCo, the 'green light' has been given to introduce a third competition, bringing the overall number of clubs to 96, as of the 2021/22 season" #ECAGeneralAssembly pic.twitter.com/W8tXL1pdsN

— ECA (@ECAEurope) September 11, 2018