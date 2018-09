Champions League, gol in trasferta e 5° cambio: l’UEFA valuta modifiche

Champions League, il Forum a Nyon mette sul tavolo possibili modifiche della regola del gol in trasferta nei tempi supplementari e sull’introduzione di una quinta sostituzione

Il gol in trasferta nei tempi supplementari che vale doppio è da abolire in Champions League? E’ necessario introdurre una quinta sostituzione per le formazioni che giocheranno i tempi supplementari dopo la parità nei 180 minuti? Urge il bisogno di una data unica per la chiusura del mercato a livello europeo? Di questi temi, ieri a Nyon, ha discusso il Forum annuale organizzato dalla UEFA tra gli allenatori. Erano presenti Max Allegri (Juve), Carlo Ancelotti (Napoli), Rafa Benitez (Newcastle), Diego Simeone (Atletico Madrid), José Mourinho (Manchester United), Sergio Conceicao (Porto), Paulo Fonseca (Shakhtar), Rudi Garcia (Marsiglia), Senol Gunes (Besiktas), Julen Lopetegui (Real Madrid) e Thomas Tuchel (Paris Saint-Germain).

Alcuni dei principali tecnici europei hanno discusso circa un paio di modifiche possibili da effettuare per quel che riguarda i tempi supplementari delle sfide di Champions League. Da quest’anno, edizione 2018-2019, è stata aggiunta una quarta sostituzione in caso di tempi supplementari e ha già fatto il proprio debutto al Mondiale 2018 in Russia. E’ possibile che si vada oltre introducendo anche un quinto cambio durante i tempi supplementari delle sfide a eliminazione diretta? Per il momento è solamente un’idea, anche se tra gli allenatori non c’è stata una posizione uniforme visto che un quinto cambio andrebbe a favorire e ad aumentare il gap tra chi può disporre di una rosa lunga e chi invece non ce l’ha. Oggetto di discussione del Forum è stato anche il calciomercato, visto che gli allenatori hanno sensibilizzato l’UEFA sulla necessità di avere una data unica di chiusura della sessione di mercato per tutti i campionati europei e in questo caso la posizione dei tecnici è stata uniforme.

Oggetto caldissimo della discussione tra gli allenatori presenti al Forum, invece, è stata la regola dei gol in trasferta. Nella fattispecie c’è stato un sostanziale accordo uniforme tra i tecnici, vale a dire che non è giusto che la regola dei gol in trasferta valga anche nei supplementari. Poniamo il caso di due squadre che al termine dei 180 minuti regolamentari chiudano la gara in parità nel punteggio, in quel caso, ai tempi supplementari, un gol della squadra in trasferta continuerebbe a essere considerato ‘doppio’ valendo sempre di più di quella della squadra di casa. Secondo gli allenatori non è un principio giusto e fosse per loro si cambierebbe presto. Sarà una delle prossime novità che troveremo nelle successive edizioni della Uefa Champions League?