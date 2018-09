Agnelli al Financial Times: «Prenderemo un Ronaldo più giovane»

Andrea Agnelli ha illustrato i piani della Juventus al Financial Times. Il presidente bianconero fa sognare i tifosi

Il Financial Times, il più importante giornale economico-finanziario al mondo, si è occupato del trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus, parlando, in maniera provocatoria, di una ‘scommessa’ bianconera, quasi di un azzardo. Cristiano Ronaldo è uno dei più forti ma ha 33 anni. Il portoghese però potrebbe rivelarsi un grande colpo non solo per l’apporto in campo ma anche per i benefici che potrebbe portare nei conti bianconeri. Andrea Agnelli, presidente della Juve, ha illustrato i piani della Vecchia Signora al giornale del Regno Unito e ha fatto sognare i tifosi.

«Programmeremo uno alla volta i passi che ci porteranno a essere i numeri uno al mondo» ha detto il presidente. Servono ancora dei piccoli passi ma con l’arrivo di CR7 la Juve è entrata in un’altra dimensione, quella di Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester United, Barcellona, insomma, quella dei club più ricchi. Quali saranno i prossimi passi? «Dobbiamo metterci nelle condizioni di prendere il prossimo Cristiano Ronaldo, ma questa volta di prenderlo a 25 anni». Mbappé, Asensio, Kane, e tanti altri: acquisti impossibili? Sulla carta sì, ma 4 mesi fa sembrava impossibile anche l’arrivo di Cristiano Ronaldo…