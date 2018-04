Agnelli e Marotta agli Juventus club: «Nel nostro DNA c’è la voglia di combattere»

Presso le Officine Grandi Riparazioni di Torino, si è tenuta Offical Fan Club day della Juventus, dove hanno parlato Agnelli e Marotta

Domenica mattina differente quella che stanno passando centinaia di Juventus Fan Club alle Officine Grandi Riparazioni di Torino. Ospiti di questa moderna struttura nel cuore del capoluogo piemontese, hanno potuto ascoltare le parole del presidente Andrea Agnelli, dell’ad Beppe Marotta oltre che dell’allenatrice della Juventus femminile, Rita Guarino ed altri esponenti dell’universo bianconero. É proprio il numero uno in casa bianconera a prendere subito la parola, ringraziando i Fan Club per il lavoro svolto: «La crescita degli Official Fan Club è per noi un grandissimo risultato. Quando la squadra si avvicina a voi, sapete dimostrare tutto il vostro affetto. Vi ringrazio di cuore per essere qui da tutto il mondo, e per portare ovunque la vostra passione bianconera».

Agnelli si sofferma anche sui due ultimi, deludenti risultati, ottenuti dalla Juventus: «Avremmo sperato di uscire con due risultati differenti, sia dalla UCL che dal match delle Juventus Women. Ma il mio e nostro compito è guardare avanti: non si vive di rimpianti, ma di obiettivi, pensando ai risultati davanti a noi». Prende poi la parole Beppe Marotta che evidenzia come sia importante ora pensare al futuro: «Dobbiamo continuare a ragionare in termini di evoluzione e di crescita. Nel DNA della Juventus c’è la voglia di combattere, l’abnegazione. Va messo da parte il rammarico per mercoledì e pensare ai prossimi traguardi». Juventus che riscuote un discreto seguito anche con la rappresentativa femminile, come confermato dall’ad bianconero: «La grande passione che gravita attorno alle Juventus Women conferma l’amore per i colori bianconeri, indipendentemente dal fatto che giochino maschi o femmine»