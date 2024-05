McKennie RINNOVERA’ con la Juve? Ecco la SITUAZIONE attuale tra richieste e calciomercato

McKennie Juve, rinnovo o addio? Ecco la SITUAZIONE ATTUALE del centrocampista bianconero in ottica calciomercato

McKennie dopo Roma Juve ha confermato i colloqui tra i suoi agenti e il club per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025. Per quanto risulti ottimismo, tale trattativa si sta dimostrando praticamente in saluto.

Come spiegato da Tuttosport, infatti, la Juve vorrebbe prolungare il rapporto proponendogli uno stipendio più basso rispetto a quello attuale da 2,5 milioni. McKennie, invece, vorrebbe il rinnovo a cifre più alte, avvicinandosi ai 3 milioni percepiti a Locatelli, per questioni meritocratiche.