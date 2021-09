Agoume: «All’Inter sono maturato. Voglio dimostrare quanto valgo»

Il centrocampista di proprietà dell’Inter Lucien Agoume si è presentato al Brest in conferenza stampa

Lucien Agoume, centrocampista dell’Inter passato in prestito al Brest, si è presentato quest’oggi al club francese in conferenza stampa.

«Sono partito per l’Italia quando ero molto giovane, a 17 anni. Non ho mai avuto la chance di mostrare le mie qualità in Francia, ho giocato solo sei mesi al Sochaux prima dell’Inter. Torno per provare a giocarmi le mie carte in Ligue 1, ho pensato fosse una buona opportunità per dimostrare cosa posso fare prima di tornare in Italia. Da quando sono passato all’Inter sono molto maturato, non penso di essere lo stesso giocatore. Ho lavorato molto tatticamente e fisicamente ho preso qualche chilo. Penso che il Lucien partito allora non sia lo stesso di oggi. Dimostrerò quello che posso fare».