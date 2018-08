L’argentino di Guardiola trascina il Manchester City contro l’Huddersfield. Scivolone United a Brighton nella domenica di Premier

Il Manchester City, dopo i cento punti della passata stagione, anche quest’anno sembra aver preso molto seriamente la faccenda Premier. Le due sberle rifilate all’Arsenal una settimana fa non hanno placato l’appetito della banda Guardiola che, nel pomeriggio, sbrana la neopromossa Huddersfield. 6-1 tra le mura amiche e un solo uomo al comando: El Kun Sergio Aguero. L’argentino mette a segno una devastante tripletta arricchita dalle reti di Gabriel Jesus, David Silva e dall’autorete di Kongolo. L’isolata rete di Stankovic può essere facilmente declassata a gol della bandiera.

Scivolone maxi per il Manchester United che, a Brighton, contro un’altra neopromossa, capitombola 2-3. Doppio vantaggio in due minuti per gli uomini di Hughton grazie alle marcature di Murray e Duffy. La rete di Lukaku è un’illusione. Sul finale di frazione ci pensa Gross a ristabilire le distanze. Nella ripresa tutti sterili i tentativi dei Red Devils. Il rigore finale di Pogba non cambia la storia di una partita storta. Nel pomeriggio bene il Watford col Burnley: gialloneri a punteggio pieno dopo due giornate.