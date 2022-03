Aguero pensa al ritorno: «Mi è passato nella mente, ne parlo col medico». Le parole dell’ex attaccante del Barcellona

Sergio Aguero dopo il ritiro dello scorso 15 dicembre per problemi cardiaci, starebbe meditando un clamoroso ritorno sul terreno di gioco. A rivelarlo è stato lui stesso durante un evento FIFA in Qatar.

Queste le sue dichiarazioni riprese da Olè: «Devo ammettere che l’altro giorno mi è passato nella mente di tornare a giocare a calcio. I medici mi hanno detto che devo stare senza attività per 5-6 mesi ma io ho voglia di allenarmi di nuovo. Vorrei giocare in modo tranquillo. Mi ha chiamato anche l’Inter Miami ma ho detto no. Voglio chiamare il medico e parlarci. Sono venuto in Qatar perché mi ha invitato la Fifa. Mi trattano come una leggenda e devo dire che è bello. Quando giochi non ti rendi conto esattamente di quello che fai, ma quando vedi la considerazione che le persone hanno di te, capisci che ne è falsa la fatica»