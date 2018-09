La Juve strappa al Chelsea il giovane Ahamada, il nuovo Touré

Juventus: preso il giovanissimo centrocampista francese Naouirou Mohamed Ahamada, giocatore seguito anche dal Chelsea

La notizia è passato sotto traccia, ma ha comunque discreta rilevanza: la Juventus avrebbe infatti ufficialmente tesserato il giovanissimo centrocampista francese Naouirou Mohamed Ahamada, giocatore balzato agli onori della cronaca qualche mese fa per il presunto interessamento di almeno un paio di club, l’Olympique Marsiglia ed il Chelsea. Ahamada, classe 2002, era in forza ad una formazione dilettantistica, l’Istres, ma si era già messo ampiamente in mostra con le formazioni giovanili della selezione francese.

Nato a Marsiglia, ma originario delle Isole Comore, Ahamada ad inizio estate pareva aver trovato un accordo con il Chelsea e veniva non a caso disegnato dai media inglesi come possibile erede di N’Golo Kanté nella formazione Blues. Poi l’arrivo della Juve che ha di fatto modificato i piani del ragazzo, aggregatosi già da qualche giorno fa all’Under 17 bianconera. L’acquisto di Ahamada, paragonato per caratteristiche tecniche in patria anche all’ex Manchester City Yaya Touré, conferma l’intenzione juventina di costituire uno zoccolo duro di giovani talenti internazionali – e non più solo italiani – in vista del futuro, alle spalle dei ben noti big.