Khedira-Juve, la storia continua: ufficiale il rinnovo – FOTO/VIDEO

Juventus-Sami Khedira: la storia continua. Il centrocampista tedesco – adesso è ufficiale – ha rinnovato oggi il contratto in scadenza con la formazione bianconera fino al 2021. L’ex Real Madrid dunque rimarrà almeno altre due stagioni a Torino. Una buona notizie per i tifosi, che avevano chiesto con insistenza la permanenza del giocatore, uno degli inamovibili nello schieramento di Massimiliano Allegri, come sottolineato nel comunicato ufficiale del prolungamento dalla stessa Juve: Khedira ha infatti giocato la bellezza di 882 minuti tra tutte le competizioni in maglia bianconera, più di qualsiasi altro centrocampista.

Non è l’unica statistica che ha portato i bianconeri al rinnovo del contratto del giocatore: Khedira vanta un precisione dell’86% nei passaggi sin qui effettuati alla Juve, con la bellezza di 20 gol segnati (anche in questo caso, più di qualsiasi altro centrocampista juventino). Ecco dunque l’ovvia firma del sul nuovo contratto: il giocatore tedesco (che sul proprio profilo Twitter ha scritto: «Qui mi sono sentito sin da subito a casa, sono contento di far parte della storia e della famiglia juventina»), arrivato da svincolato nell’estate del 2015, rimarrà sino al 2021 perché – come sottolinea ancora la Vecchia Signora sul proprio sito ufficiale – Sami è fondamentale. E ancora bianconero.

I just extended my contract at @Juventusfc until 2021. Since my first day I’ve had a special feeling and it quickly felt like home here. I'm very proud to be a part of the great history of the club and of the Juventus family. Let's continue to make black and white history 🏳🏴 pic.twitter.com/Cz5Fk7oZPn

— Sami Khedira (@SamiKhedira) September 12, 2018