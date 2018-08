La Juve lavora ai rinnovi: oltre a Pjanic, può prolungare anche Sami Khedira, il cui contratto è in scadenza nel 2019

Concluso il calciomercato e messa in archivio la prima vittoria di questo campionato, la Juventus lavora ai rinnovi di contratto. Oltre a Miralem Pjanic, Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il club di Andrea Agnelli starebbe lavorando al prolungamento di Sami Khedira. Il tedesco, il cui contratto è in scadenza nel 2019, piace e non poco al Paris Saint Germain, ma l’intenzione della Vecchia Signora è quella di non lasciarlo andare, anche perché il tecnico Massimiliano Allegri lo ritiene imprescindibile, soprattutto dopo la rescissione di Marchisio.