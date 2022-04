Ajax, il dt: «Speriamo Ten Hag resti con noi. Pronti a due scenari»

Il dt dell’Ajax parla del possibile futuro del tecnico Erik Ten Hag. L’allenatore è finito nel mirino del Manchester United

Il dt dell’Ajax Gerry Hamstra, ai microfoni di ESPN, ha parlato del possibile futuro di Erik Ten Hag.

LE PAROLE – «Speriamo resti. E attenendoci ai fatti non è ancora partito. Si sta concentrando sull’Ajax, come noi. Abbiamo fatto tutto il possibile (per trattenerlo), lui ha risposto dicendo che ora si sta concentrando sull’Ajax. Ci stiamo preparando per due scenari: quello in cui resta e quello in cui va via».