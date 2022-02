Ajax, ufficiale la rescissione di Overmars: la motivazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marc Overmars ha rescisso il contratto con effetto immediato dall’Ajax: il comunicato della società olandese

Marc Overmars rescinde il suo contratto con l’Ajax. Effetto immediato per il dirigente olandese che dunque non farà più parte dell’organizzazione societaria. Il tutto per messaggi molesti verso le colleghe.

🚨 – BREAKING: Marc Overmars HAS LEFT AJAX with IMMEDIATE EFFECT! pic.twitter.com/oviPwRqQ5d — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) February 6, 2022

A comunicarlo è la stessa società con una nota ufficiale.

«Overmars ha discusso la situazione con il Supervisory Board (RvC) e l’amministratore delegato Edwin van der Sar nei giorni scorsi. Il dirigente 48enne ha quindi deciso di dimettersi con effetto immediato».

Le parole di Overmars: «Mi vergogno. La scorsa settimana mi sono trovato di fronte a rapporti sul mio comportamento. Sfortunatamente, non mi rendevo conto di aver attraversato i confini con questo, ma mi è diventato chiaro in questi giorni. Di conseguenza, all’improvviso ho sentito un’enorme pressione. Mi scuso. Certamente per qualcuno nella mia posizione, questo comportamento non può essere giustificato, ora lo vedo. Ma troppo tardi. Non vedo altra opzione che fermarsi all’Ajax. Questo ha anche un impatto importante sulla mia situazione privata. Ecco perché chiedo a tutti di lasciare me e la mia famiglia da soli»