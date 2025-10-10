Al-Ittihad, Conceicao al lavoro: il settimo tecnico portoghese in Saudi Pro League

Al-Ittihad, Conceição inizia la sua avventura: è il settimo allenatore portoghese in Saudi Pro League. Le ultime

L’Al-Ittihad, uno dei club più prestigiosi dell’Arabia Saudita, ha ufficialmente affidato la panchina a Sérgio Conceição, allenatore portoghese classe 1974, reduce da un lungo e vincente ciclo con il Porto. Con il suo arrivo, la Saudi Pro League rafforza ulteriormente il legame con la scuola calcistica lusitana, che negli ultimi anni ha trovato terreno fertile nel Medio Oriente.

Conceição, un tecnico di carattere

Conceição è noto per il suo temperamento forte e per un calcio aggressivo e verticale. Alla guida del Porto ha conquistato diversi titoli nazionali, rilanciando il club anche in campo europeo. La sua esperienza e la capacità di gestire spogliatoi complessi lo rendono un profilo ideale per un campionato in forte crescita come quello saudita.

La colonia portoghese in Arabia

Conceição diventa il settimo allenatore portoghese in Saudi Pro League. Tra i colleghi già presenti spiccano Jorge Jesus, tecnico dell’Al-Hilal con un passato vincente al Benfica e al Flamengo, e Nuno Espírito Santo, ex Wolverhampton e Tottenham, che ha guidato proprio l’Al-Ittihad fino a pochi mesi fa. A loro si aggiungono altri connazionali che hanno trovato spazio in club di primo piano, contribuendo a esportare il modello calcistico portoghese.

Un progetto ambizioso

L’Al-Ittihad, campione in carica della Saudi Pro League, punta a confermarsi ai vertici nazionali e a competere in campo internazionale. La rosa vanta stelle di livello mondiale come Karim Benzema, attaccante francese ex Real Madrid e Pallone d’Oro 2022, e N’Golo Kanté, centrocampista francese campione del mondo nel 2018. Conceição avrà dunque a disposizione un gruppo ricco di talento ed esperienza, ma anche la responsabilità di amalgamare personalità forti e obiettivi ambiziosi.

Saudi Pro League, il fascino lusitano

La presenza massiccia di tecnici portoghesi non è casuale: la federazione saudita apprezza la preparazione tattica e la mentalità vincente dei coach lusitani. Questo trend conferma come la Saudi Pro League stia cercando di crescere non solo attraverso l’acquisto di campioni internazionali, ma anche grazie a una guida tecnica di alto livello.

Conceição ha già iniziato a lavorare con la squadra e il suo debutto ufficiale è atteso con grande curiosità. L’obiettivo è chiaro: mantenere l’Al-Ittihad competitivo e consolidare il ruolo del Portogallo come punto di riferimento tecnico nel calcio saudita.