Al Khelaifi: «Mbappé felice dell’arrivo di Messi: ha tutto per restare al PSG»

Al Khelaifi: «Mbappé è felice dell’arrivo di Messi: ha tutto per restare al PSG. Rinnovo? I nostri dialoghi sono privati»

Intervenuto ai microfoni di Le Parisien, il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al Khelaifi ha spiegato la situazione legata al futuro di Kylian Mbappé, dato da molti per partente nel corso di questa sessione di mercato.

«I nostri dialoghi con Kylian e la sua famiglia sono privati. Mbappé è molto felice dell’arrivo di Messi, non ci sono problemi. Kylian vuole giocare in una grande squadra, e ha tutto per restare qui a Parigi. Non si sono motivi per lasciare il Paris Saint-Germain» ha spiegato Al Khelaifi.