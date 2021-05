Alaba: «Ho parlato con altri club ma sognavo il Real Madrid»

David Alaba parla del suo passaggio al Real Madrid. Ecco le dichiarazioni del difensore austriaco dopo l’ufficialità

«Per me personalmente si realizza un sogno. È qualcosa di speciale. Ho parlato con diversi club, ma per me, personalmente, il Real Madrid è sempre in cima alla lista. Fin dall’inizio sapevo che se avessi lasciato il Bayern Monaco sarei andato in questa direzione».