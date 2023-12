Alberto Tomba: «Federica Brignone come il Bologna»

Alberto Toma si confessa a Tuttosport e racconta l’emozione dell’impresa di Federica Brignone paragonandola al Bologna

Alberto Tomba si confessa a Tuttosport. Parla del suo sport e dell’entusiasmo che lui, insieme a tutta l’Italia, sta provando per l’impresa di Federica Brignone. E paragona la campionessa azzurra con la squadra del suo cuore: «É presto per parlarne, ma sì, per me può arrivare fino alla fine e rivincere la Coppa. Glielo auguro. Mi sembra una favola come il mio Bologna di Thiago Motta, che vince giocando bene ed è in zona Champions»