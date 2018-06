Per Aleix Vidal si registra l’interesse del Napoli. Il Barcellona nega invece offerte ufficiali da parte dell’Inter per il giocatore

Aleix Vidal, ai margini del Barcellona di Valverde, è da tempo nel mirino delle squadre italiane. Su tutte, di recente, si era parlato di Inter; una trattativa che sembrava a buon punto, in attesa di limare la situazione relativa al Fair Play Finanziario. Dalla Spagna, come riporta Mundo Deportivo, il Barcellona non dà credito alle voci della stampa italiana circa un accordo con l’Inter per la cessione del laterale destro per una cifra di dieci milioni.

Dunque, è rigettata la notizia di un’offerta ufficiale del club milanese a quello catalano; la destinazione nerazzurra di Aleix Vidal, peraltro, non pare un’opzione del tutto gradita alla società blaugrana. Ed ecco che per il giocatore classe 1989 spunta, o meglio rispunta, l’interesse di un altro club italiano, il Napoli. Come riporta il quotidiano spagnolo si registra un sondaggio della società azzurra per Vidal, un giocatore che rientra nelle simpatie del neo allenatore Carlo Ancelotti per la squadra del futuro.