Alena Seredova, che frecciate a Buffon: «Ho tanti sassolini! Io juventina e fedele»

L’ex compagna di Gigi Buffon, Alena Seredova, ha parlato della fine del matrimonio con il portiere e della sua fede juventina

Alena Seredova torna a parlare della fine del suo matrimonio con Gigi Buffon. La modella e attrice ceca sarà ospite domani a Verissimo ma sono già uscite le prime anticipazioni dell’intervista che andrà in onda domani: «Inizialmente la delusione e il dolore sono stati immensi. Ho cercato di mantenere il silenzio perché avevo pietà di me stessa e soprattutto per proteggere i ragazzi. Anche se avrei una ciotola di sassolini nelle scarpe da togliermi, non potrei andare in giro a sparlare di lui ma finché sarò viva, rimane il papà dei miei figli. Rapporti tra di noi? Non mi piacciono le famiglie allargate. Da quando è a Parigi è tutto più tranquillo, ci consultiamo sull’educazione, abbiamo un rapporto civile».

Alena ha ritrovato l’amore e ora è innamorata di Alessandro Nasi ma non pensa a un nuovo matrimonio: «Non mi sono ancora fatta questa domanda, ma forse, in teoria, non potrei ancora risposarmi. Sono divorziata qui in Italia, ma in Repubblica Ceca non è ancora passato perché, attraverso ambasciata, i tempi sono molto più lunghi. Oltretutto nel mio paese, anche dopo il divorzio, ti resta il cognome dell’ex marito, per cui io là sarò ancora la signora Buffon». Chiosa sulla fede calcistica: «Io sono juventina e sono una persona fedele».

