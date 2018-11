Buffon svela: «Ecco perché dissi bidone dell’immondizia al posto del cuore. Sulla Champions…»

Gigi Buffon, portiere del PSG, è tornato a parlare della sua avventura con la Juventus e della Champions

Gigi Buffon e il bidone dell’immondizia al posto del cuore. Il portiere del PSG, ex Juventus, ha parlato a Sky Sport in vista dell’annunciato debutto in Champions League con la maglia dei parigini (scontate le 3 giornate di squalifica, esordirà al San Paolo contro il Napoli): «Perché ho detto quella frase dopo Juve-Real? E’ uscito dalla mia fervida fantasia. Non sapevo cosa dire, avevo un diavolo per capello e mi è venuto fuori il Gigi di Carrara che è cresciuto. La squalifica l’ho vissuta nello spogliatoio, sia a Liverpool che a Parigi. Ho guardato le gare in differita in tv nello spogliatoio, perché alla fine soffro tanto, il non esser partecipe mi fa soffrire. Napoli? Gara delicata, contro un avversario di grandissimo livello e con Ancelotti la squadra ha un altro tipo di consapevolezza che prima non aveva».

Buffon ha poi parlato del futuro e della Champions: «Ci sono due o tre favorite. Il Barcellona ci deve essere perché ha il giocatore più forte al mondo. Poi c’è anche la Juventus dove negli anni che abbiamo fatto noi hanno consolidato questo livello, in più è arrivato l’altro giocatore considerato il migliore. Futuro? Non voglio darmi scadenze, voglio giocare fino a quando sarà competitivo, per smettere c’è tempo».