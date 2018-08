Alex Sandro e Cuadrado dopo Pjanic: Juve, è iniziata l’era dei rinnovi

La Juventus pensa ai rinnovi dei contratti di alcuni big. Dopo Pjanic sarà il turno di Alex Sandro e Cuadrado

E’ partita l’era dei rinnovi in casa Juventus. I bianconeri hanno ufficializzato il prolungamento del contratto di Miralem Pjanic che ha firmato fino al 2023 e nei prossimi giorni inizieranno le trattative con Alex Sandro. Il laterale brasiliano sembrava a un passo dall’addio ma l’arrivo di Cristiano Ronaldo lo ha convinto a tornare sui suoi passi. Il giocatore non ha più chiesto la cessione ma ha chiesto di rimanere in bianconero per poter giocare insieme al fenomeno portoghese, provando così a vincere la Champions.

Il giocatore ha 2 anni di contratto e potrebbe rinnovare a breve con la Vecchia Signora. Alex Sandro guadagna circa 2,8 milioni di euro a stagione e potrebbe raddoppiare (quasi) il suo stipendio. Il giocatore è stato uno dei migliori se non il migliore a Verona contro il Chievo, sfornando l’assist decisivo per il gol del definitivo 2-3 siglato poi da Bernardeschi. Al Bentegodi si sono visti sprazzi di vero Alex Sandro e ora è già tempo di rinnovo: se ne parlerà nei prossimi giorni. Poi sarà la volta di Juan Cuadrado, che ha un contratto fino al 2020: il giocatore potrebbe legarsi a vita alla Juve. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport.