Alisson Becker è destinato a far parlare di sè in questa lunga estate di calciomercato

La prima stagione da titolare di Alisson tra i pali della Roma è stata un qualcosa di clamoroso, splendido, stupefacente e potremmo aggiungere altri aggettivi ancora. Il brasiliano non ha fatto rimpiangere lo juventino Szczesny, anzi ha fatto meglio del polacco, attirando su di sè le attenzioni di molti top club europei. Sarà la sua estate, insieme a quella di Oblak e De Gea, altri due top player nel ruolo che Atletico Madrid e Manchester United cederanno soltanto dinnanzi ad offerte monstre.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha rivelato la richiesta del direttore sportivo Monchi per il portiere della nazionale brasiliana: 100 milioni di euro, gli stessi richiesti per i calciatori di cui sopra. Al momento sarebbero tre i club interessati: il Chelsea, il Real Madrid ed il Liverpool. I blues non si sono ancora mossi, complice la non definizione del prossimo manager. I blancos, attraverso un intermediario, ha chiesto il costo del cartellino mentre i reds sono fortemente intenzionati a sostituire Karius. Se Real o Liverpool, nelle prossime settimane, dovessero presentarsi con una proposta da 60–70 milioni però, nonostante la richiesta di 100, si potrebbero aprire le trattative. La lunga estate di Alisson…