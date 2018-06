Alisson saluta Nainggolan: «Peccato, è un grande: spero sia felice»

Il portiere brasiliano della Roma, Alisson, parla al termine di Serbia-Brasile del Mondiale e saluta Radja Nainggolan all’Inter

Il Brasile passa il turno del girone Mondiale e attende il Messico agli ottavi di finale nella sfida che si giocherà a Samara. Il portiere brasiliano Alisson, intervistato al termine della partita con la Serbia dal Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento della Nazionale concedendo anche un saluto all’ex compagno della Roma, Radja Nainggolan, passato all’Inter: «Gli mando un grande in bocca al lupo, spero sia felice nella sua vita. Lui è un grandissimo professionista, ha fatto la sua storia a Roma. Ha lasciato tutto lì. E’ un peccato, è un grande: sul campo ha dimostrato di essere forte. Ripeto, un grande in bocca al lupo per il suo futuro».

Prosegue Alisson, parlando poi delle chance del Brasile in vista della fase ad eliminazione diretta del Mondiale 2018 in Russia: «Abbiamo disputato tre partite difficili, beccando tre squadre che hanno lavorato forte per battere la nazionale brasiliana. Noi con la qualità tecnica e tattica, anche in difesa, siamo stati in grado di arrivare fino a qui. Ora sembra che inizi davvero il Mondiale con gli ottavi, andiamo a Samara per vincere: ci aspetta il Messico che ha fatto fuori la Germania».