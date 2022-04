Allegri a Mediaset: le dichiarazioni dopo la semifinale

Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato a Mediaset dopo la semifinale con la Fiorentina di Coppa Italia

RABIOT – «Lui, Zakaria e Danilo han fatto una partita tecnica e fisica. Rabiot sta crescendo nella lettura delle situazioni. Bernardeschi ha dato una grande palla. Arrivare in finale era un obiettivo, non era semplice dopo le critiche col Bologna in cui abbiamo avuto tantissime occasioni da gol non sfruttate. La Fiorentina è una squadra che palleggia, ti crea grossi pericoli. Noi siamo stati bravi a creare situazioni in avanti e nella fase difensiva. In alcune occasioni abbiamo avuto anche qualche scelta sbagliata».

CAMPIONATO – «Il calcio è questo, abbiamo sofferto. Abbiamo vinto da squadra, han fatto bene sia chi ha giocato dall’inizio e sia chi è entrato dopo. Ora mettiamo da parte la Coppa Italia e pensiamo al campionato. Ad un certo mi son girato e ho chiamato uno in borghese perché non c’era nessuno in panchina».

