Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Chievo Verona

Giornata di calciomercato ma giornata di vigilia per la Juventus che scenderà in campo domani alle 18 contro il Chievo a Verona. Max Allegri, allenatore bianconero, ha parlato così in conferenza stampa: «Domani giocano Szczesny, Cancelo, Alex Sandro, Bonucci, Chiellini, Pjanic e Ronaldo. Devo vedere chi far giocare. Matuidi correva anche in ferie, non ha mai smesso di correre, Mandzukic sta bene. Il mercato è chiuso. Kean per ora resta, al massimo potrebbe andare all’estero. Il mio ultimo anno alla Juve? Dal secondo anno in poi hanno sempre detto così ma io sono alla Juve da 5 anni e sono orgoglioso di questo. Bisogna fare un’annata giusta e importante e poi a marzo-aprile decideremo se andare avanti insieme oppure no, ma ora conta fare i risultati. Riparte la Serie A, un campionato interessante dove sono arrivati dei grandissimi giocatori e uno di questi ce l’abbiamo noi, che è Ronaldo. Marchisio? Io devo ringraziarlo perché mi ha dimostrato di essere un grande calciatore, un grande uomo e un grande professionista. E’ alla Juve da 25 anni, abbiamo preso questa decisione condivisa con lui e ieri sera la società insieme a lui hanno risolto il rapporto e ora andrà a fare un’altra esperienza».

Il tecnico ha parlato della tragedia di Genova, non schierandosi sulla decisione della Lega di rinviare solo due gare e ha parlato anche della Champions e di Cristiano Ronaldo: «Ha vinto 5 Palloni d’Oro, si vuole mettere sempre in discussione e in 15 giorni, da quando l’ho visto, mi ha fatto notare che è un giocatore diverso dagli altri, con rispetto degli altri. Lui per gli altri è uno stimolo importante perché ci può aiutare a vincere, continuare a vincere, essere negli ultimi 11 anni insieme a Messi il giocatore che ha segnato di più in Champions, che ha vinto più Palloni d’Oro. Lui è un grandissimo valore aggiunto per noi. Domani riparte una nuova sfida per noi, quest’anno sarà più difficile. Abbiamo acquistato Ronaldo, il miglior giocatore del mondo, sono arrivati Emre Can, Cancelo, Spinazzola, è tornato Bonucci. Direi che la squadra è migliorata, così come le altre squadre. C’è grande entusiasmo ma dobbiamo volare basso, dobbiamo lavorare per vincere le partite. Champions obiettivo? L’obiettivo numero uno è passare il girone di Champions League, perché prima bisogna passare il girone. Sento tante parole, ma poi bisogna andare in campo e correre e vincere le partite. Contano le motivazioni e l’ho detto alla squadra. L’anno scorso il Real Madrid, dopo 4 Champions dopo dieci giornate era a -20 dalla vetta e poi ha vinto la Champions di nuovo. E’ una questione di pensiero troppo positivo. Se pensi troppo positivo l’energia si abbassa, se pensi troppo negativo ti uccidi. Ci vuole equilibrio perché per vincere bisogna fare. La Juve, tecnicamente è la migliore, e bisogna dimostrarlo sul campo».