Allegri: «Se non vinciamo oggi siamo punto e a capo». Le parole del tecnico della Juventus

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Sassuolo-Juve.

PARTITA – «Bisogna stare attenti al Sassuolo. Di solito quando hanno giocato contro una grande squadra hanno fatto sempre grandi prestazioni. Poi per loro battere la Juve è un risultato prestigioso. Hanno molta tecnica, hanno fatto fin qui un ottimo campionato, mentre noi bisogna fare un passo in avanti per arrivare alla meta che è uno dei primi quattro posti».

