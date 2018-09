Allegri bacchetta i giornalisti: «Vi ho dato ascolto su Dybala, con scarsi risultati» – VIDEO

Dopo la vittoria contro il Bologna, Massimiliano Allegri ha voluto scherzare con i giornalisti presenti in sala stampa sulla questione Dybala

Paulo Dybala si è finalmente sbloccato contro il Bologna dopo oltre 4 mesi di magra. Sollievo sia per l’argentino che per Allegri, il quale era costretto ogni volta in conferenza stampa a giustificare e motivare le prove comunque positive del numero 10 bianconero. Il tecnico della Juve, in questo inizio di stagione, le aveva provate tutte per far sbloccare la Joya, senza riuscirci. Nel 3-5-2 schierato ieri contro il Bologna sembra che Dybala abbia trovato la sua identità e Allegri non ha nascosto una certa stizza nei confronti dei giornalisti che gli consigliavano di usare l’argentino come seconda punta. Ecco il divertente siparietto andato in scena ieri in sala stampa: