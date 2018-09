Massimiliano Allegri insegue il record di vittorie iniziali. Carcano si fermò a 7, Capello a 9. Tutti i record della Juve

Con la vittoria di Frosinone, la Juve di Massimiliano Allegri ha centrato il successo consecutivo numero 6 in stagione. I bianconeri hanno conquistato solo vittorie in questo avvio di stagione, tra campionato e Champions. Cinque su 5 in campionato, una in Champions nonostante l’espulsione di Cristiano Ronaldo dopo mezz’ora di gioco e quando si era ancora sullo 0-0. La Juve scenderà in campo questa sera e Max può conquistare la vittoria consecutiva numero 7 in avvio di stagione.

L’allenatore bianconero, riporta Il Corriere dello Sport, può eguagliare così Carcano che riuscì nell’impresa nel 1930-31 (la serie si fermò poi a 8). In realtà c’è stato un altro tecnico capace di far meglio: Fabio Capello. Il numero di vittorie iniziali consecutive si fermò a 9: fu il Milan, il 29 ottobre, a vincere per 3-1 interrompendo la serie positiva. La Juve di Capello, come noto, è stata però ‘cancellata’ da Calciopoli. Max Allegri comunque non ha mai avuto un avvio di stagione simile e se stasera dovesse riuscire a battere il Bologna migliorerebbe il suo record personale. Max si fermò a 6 al primo anno, la settima sfide coincise con il ko in Champions con l’Atletico.