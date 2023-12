Allegri e Mourinho, i due allenatori più corteggiati dall’Arabia

Juve contro Roma sarà anche Allegri contro Mourinho, una sfida nella sfida tra i due allenatori più corteggiati dall’Arabia Saudita

Nel mercato estivo hanno avuto entrambi la possibilità di andare nella Saudi Pro League, ma il tecnico bianconero ha detto no a un ingaggio da 100 milioni in tre anni, mentre il portoghese ha rifiutato 120 milioni e un biennale dall’Al Ahli. Insomma non era il momento perché entrambi volevano portare avanti il progetto con i rispettivi club. Lo scrive Tuttosport.