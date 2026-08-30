Allegri ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta per 2-1 del Napoli contro il Como: le sue dichiarazioni

Esordio amaro al Maradona per Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Gli azzurri sono stati battuti per 2-1 dal Como di Cesc Fabregas, trascinato dalle reti di Martin Baturina e Tasos Douvikas. Inutile il momentaneo pareggio realizzato da Rasmus Højlund, mentre nel recupero è stato annullato a Lobotka il gol del possibile 2-2.

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Al termine dell’incontro, il tecnico del Napoli ha analizzato ai microfoni di DAZN la prima sconfitta stagionale della sua squadra, sottolineando soprattutto gli errori tecnici e la poca attenzione mostrata nei momenti decisivi.

Allegri analizza la sconfitta del Napoli

DE BRUYNE E GLI ASPETTI DA MIGLIORARE – «De Bruyne sta meglio e oggi ha fatto molto bene. Al momento bisogna migliorare in entrambe le fasi: dobbiamo essere più attenti, aggressivi e cattivi. Nel primo tempo abbiamo avuto buone occasioni, ma le partite non durano 45 minuti: ne durano 100».

Allegri sugli errori contro il Como

LA LEGGEREZZA DEL NAPOLI – «Tecnicamente oggi abbiamo sbagliato molto, ma l’errore principale è stata la nostra leggerezza. Dovevamo avere il coraggio di non giocare nei momenti complicati, quando eravamo sotto pressione: non doveva essere considerata una vergogna. Queste partite le vince chi sbaglia meno, soprattutto perché non abbiamo ancora la condizione fisica necessaria per recuperare».

Allegri promuove Lang e aggiorna su McTominay

LA PRESTAZIONE DI LANG – «Lang ha disputato una buona partita. Tutti hanno dato quello che potevano».

LE CONDIZIONI DI MCTOMINAY – «McTominay ha avuto alcuni problemi di vesciche e si sta allenando a ritmo ridotto. Speriamo di averlo nelle migliori condizioni nel minor tempo possibile».