Allegri prima di Roma Milan: «Vi spiego la scelta di Ricci, ecco cosa servirà stasera»

L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match contro la Roma in campionato

Intervenuto nel corso del prepartita di Roma Milan, il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, si è espresso così ai microfoni di Dazn.

PRESSIONE E AVVERSARIO «Dovremo essere bravi. Quando giochi contro le squadre uomo su uomo, devi essere molto bravo a giocare tecnicamente e giocare alle spalle dell’avversario. Sono bravi e sono in buon momento, dovremo stare attenti».

SCELTA DI RICCI «È in un buon momento, più o meno tutti stanno bene: dei centrocampisti è quello più vicino a Modric e gli dà un po’ più di libertà che può fare il vertice basso con più tranquillità. Momentaneamente fa molto meglio la mezzala che il centrale davanti la difesa».

SENSAZIONI ALL’OLIMPICO E LA CLASSIFICA – «La vita è bella perché è fatta di episodi e di combinazioni. Stasera abbiamo una partita molto difficile, cercheremo di ottenere un risultato positivo che ci consentirebbe di fare un passettino in avanti. Ha vinto la Juve e lì dietro si sono raggruppate. Ci vuole molta calma».

MARCATURA PER MODRIC – «Credo più o meno la stessa cosa del Lecce. Quando è entrato alla fine la prima cosa che hanno fatto è marcarlo a uomo. Bisogna essere bravi con gli altri a creare gioco».

